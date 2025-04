Homens são detidos por estelionato após levarem cartões de idosas em Santos (SP) As vítimas foram convencidas a entregar cartões e aparelhos eletrônicos sob o pretexto de resolver problemas bancários SP Record|Do R7 15/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h06 ) twitter

A polícia localizou suspeitos de estelionato que enganaram idosas, causando prejuízos superiores a R$ 100 mil. O repórter Gabriel Graciano entrevistou a delegada Liliane Doretto sobre o caso, que envolve golpes bancários e compras online.

As vítimas foram convencidas a entregar cartões e aparelhos eletrônicos sob o pretexto de resolver problemas bancários. A investigação, liderada pela Delegacia do 3º DP de Santos (SP), identificou cinco suspeitos e continua em busca de mais envolvidos. A delegada alerta sobre a importância de não fornecer dados pessoais a desconhecidos e de verificar contatos suspeitos diretamente com o banco.