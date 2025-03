Hospital Lenor Mendes de Barros em Campos do Jordão (SP) ganha unidade de psiquiatria 39 municípios do Vale do Paraíba serão atendidos SP Record|Do R7 19/03/2025 - 14h02 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h02 ) twitter

O Hospital Leonor Mendes de Barros, em Campos do Jordão (SP), inaugurou uma nova unidade de psiquiatria, oferecendo 16 leitos para atender 39 municípios do Vale do Paraíba.

Com um investimento anual de R$1,5 milhão, os leitos serão remunerados pela tabela SUS paulista. A inauguração contou com a presença do atual Governador em exercício, Felício Ramuth.