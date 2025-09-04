Ilhabela comemora 220 anos com programação de aniversário até o fim do mês
Ilhabela comemora 220 anos com uma programação musical diversificada, incluindo shows de gospel, sertanejo, pagode e hip hop. O festival Ilhabela Jazz e Flashback acontece até o fim do mês, com atrações no complexo de esporte e lazer do Galera e na Praça das Bandeiras. Artistas locais e nacionais participam das celebrações. Confira a programação completa no site da prefeitura.