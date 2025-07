Ilhabela encerra Semana de Vela com programação intensa e turismo em alta O prefeito Toninho Colucci destaca a importância do evento para a cidade SP Record|Do R7 25/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 52ª Semana de Vela de Ilhabela chega ao fim com regatas finais e uma programação repleta de eventos culturais e gastronômicos. O prefeito da cidade, Toninho Colucci, destaca a importância do evento para o turismo local, atraindo velejadores renomados e impulsionando a economia. Além das competições, a cidade se prepara para o Festival do Camarão e outras festividades, consolidando Ilhabela como um destino turístico vibrante.