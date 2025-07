Incêndio atinge área de mata em Ilhabela (SP) O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas SP Record|Do R7 01/07/2025 - 21h02 (Atualizado em 01/07/2025 - 21h02 ) twitter

Um incêndio atingiu uma área de mata no bairro da Água Branca, em Ilhabela (SP). O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, que estavam altas e geraram muita fumaça, afetando uma região com várias escolas. A Defesa Civil apoiou a operação, utilizando 3.000 litros de água e abafadores. A área queimada foi de cerca de 4.000 metros quadrados, mas ninguém ficou ferido.