Incêndio de grandes proporções atinge área do Parque do Itaim em Taubaté (SP) A Defesa Civil e os bombeiros utilizaram mais de 50 mil litros de água para controlar as chamas SP Record|Do R7 18/08/2025 - 21h02 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h02 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de 80 mil metros quadrados no Parque do Itaim, em Taubaté (SP). A Defesa Civil e os bombeiros utilizaram mais de 50 mil litros de água para controlar as chamas, com o apoio de 25 agentes e um caminhão-pipa da prefeitura. A Defesa Civil alerta para os riscos de incêndios causados por lixo e bitucas de cigarro em áreas secas.