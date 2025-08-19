Logo R7.com
Incêndio de grandes proporções atinge área do Parque do Itaim em Taubaté (SP)

A Defesa Civil e os bombeiros utilizaram mais de 50 mil litros de água para controlar as chamas

SP Record|Do R7

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de 80 mil metros quadrados no Parque do Itaim, em Taubaté (SP). A Defesa Civil e os bombeiros utilizaram mais de 50 mil litros de água para controlar as chamas, com o apoio de 25 agentes e um caminhão-pipa da prefeitura. A Defesa Civil alerta para os riscos de incêndios causados por lixo e bitucas de cigarro em áreas secas.

