Incêndio de grandes proporções atinge área do Parque do Itaim em Taubaté (SP)
A Defesa Civil e os bombeiros utilizaram mais de 50 mil litros de água para controlar as chamas
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de 80 mil metros quadrados no Parque do Itaim, em Taubaté (SP). A Defesa Civil e os bombeiros utilizaram mais de 50 mil litros de água para controlar as chamas, com o apoio de 25 agentes e um caminhão-pipa da prefeitura. A Defesa Civil alerta para os riscos de incêndios causados por lixo e bitucas de cigarro em áreas secas.