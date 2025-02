Incêndio deixa casas destruídas na comunidade Morro do Índio, em Cubatão (SP) Apesar do susto, o incidente não deixou vítimas SP Record|Do R7 24/01/2025 - 15h05 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h05 ) twitter

Na manhã do dia 23 de janeiro de 2025, moradores foram surpreendidos por um incêndio na comunidade Morro do Índio, em Cubatão (SP), cujas chamas destruíram várias moradias. Tanto eles quanto pessoas desconhecidas se uniram para apagar as chamas até a chegada dos bombeiros.

A Defesa Civil fará perícia para investigar as causas do incêndio.