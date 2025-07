Incêndio em prédio residencial em Santos (SP) assusta moradores O fogo começou no décimo andar SP Record|Do R7 30/06/2025 - 20h14 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h14 ) twitter

Um incêndio em um prédio residencial na Avenida da Praia, Santos (SP), causou pânico entre os moradores. O fogo começou no décimo andar e não houve feridos. Uma criança com deficiência intelectual acionou o alarme, permitindo a evacuação segura. Os bombeiros controlaram as chamas, e a Defesa Civil avalia a segurança do local para o retorno dos moradores.