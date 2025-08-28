Incêndio em Santos (SP) deixa três pessoas feridas e mais de 50 moradias destruídas Este é o segundo incêndio na comunidade em menos de um mês SP Record|Do R7 28/08/2025 - 19h54 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h54 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Vila Gilda, em Santos (SP), destruindo mais de 50 barracos e ferindo três pessoas. Este é o segundo incêndio na comunidade em menos de um mês. O Corpo de Bombeiros, com 49 homens e 15 viaturas, enfrentou dificuldades de acesso para controlar as chamas. A prefeitura está cadastrando famílias para programas de habitação e oferecendo abrigo emergencial no ginásio W Coutinho.