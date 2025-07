Incêndio em vegetação chega perto de casas e assusta moradores de Caraguatatuba (SP) O Corpo de Bombeiros está em alerta para proteger as casas SP Record|Do R7 29/07/2025 - 20h32 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h32 ) twitter

Moradores próximos à costeira da Praia Martins de Sá, em Caraguatatuba (SP), acompanham com preocupação o avanço do fogo que se alastra pelo morro, ameaçando residências. O Corpo de Bombeiros está em alerta para proteger as casas.