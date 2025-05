Jogos da Unisanta chega a sua 40ª edição: abertura oficial acontece nesta segunda (5) A iniciativa destaca a integração entre esporte, educação e responsabilidade social SP Record|Do R7 05/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h24 ) twitter

A 40ª edição dos jogos universitários da Universidade Santa Cecília (Unisanta), em Santos (SP), reúne alunos de 45 cursos competindo em 16 modalidades até 25 de maio. O repórter Gabriel Graciano destaca a importância do evento como principal fomento do esporte no estado, unindo esporte e educação.

Marcelo Teixeira, presidente do conselho de administração da instituição, enfatiza a raridade de competições universitárias, especialmente femininas, e a importância da aproximação entre faculdades da Baixada Santista. Além do esporte, o evento promove arrecadação de alimentos e materiais de higiene, beneficiando entidades locais.