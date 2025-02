Justiça de Ilhabela (SP) pede esclarecimentos sobre o aumento no transporte público Promotoria apontou que os reajustes foram feitos de maneira abusiva SP Record|Do R7 05/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A passagem de ônibus na cidade apresentou um aumento de 100% no preço da tarifa para quem não possui o cartão de transporte municipal, chegando a R$10,00.

Já o aquabus, linha de transporte marítimo, teve um aumento de 900% e agora vale R$50 por passageiro.

Com o pedido da promotoria, a prefeitura solicitou análise dos reajustes e responderá à Justiça do município no prazo estipulado. Além disso, o reajuste foi suspenso enquanto corre o processo.