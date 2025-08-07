Região do Vale do Paraíba já registrou 265 casos de violência contra a mulher em 2025 Apesar dos avanços com a Lei Maria da Penha, a dependência emocional e financeira ainda são barreiras significativas SP Record|Do R7 07/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h19 ) twitter

A violência contra a mulher no Vale do Paraíba continua alarmante, com 265 casos registrados em 2025. O caso de Karen, sequestrada e agredida pelo ex-namorado, destaca a urgência de fortalecer a rede de proteção. Apesar dos avanços com a Lei Maria da Penha, a dependência emocional e financeira ainda são barreiras significativas. Karen, agora em recuperação, incentiva outras mulheres a romperem o ciclo de violência.