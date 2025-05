Luiz Marinho, Ministro do Trabalho e Emprego, visita região da Baixada Santista Marinho debateu o futuro da indústria no Brasil e ouviu as demandas dos trabalhadores SP Record|Do R7 16/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h06 ) twitter

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, visitou a Baixada Santista para participar de uma plenária organizada pela Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT de São Paulo. Durante o evento, Marinho debateu o futuro da indústria no Brasil e ouviu as demandas dos trabalhadores, incluindo a redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial e a isenção do imposto de renda para salários até R$ 5 mil. O ministro destacou a importância de um debate sereno sobre a jornada de trabalho e a necessidade de crédito acessível para trabalhadores. O encontro também abordou compromissos para os próximos dois anos e a entrega de uma carta aberta ao Governo Federal.