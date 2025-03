Mais de 400 mil processos de crimes de trânsito aguardam respostas da justiça Baixa velocidade dos julgamentos é o principal problema SP Record|Do R7 13/03/2025 - 13h18 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h18 ) twitter

A tragédia de Adenilson dos Santos Barbosa, atropelado em Suzano, São Paulo, destaca a imprudência no trânsito e a lenta resposta da justiça brasileira. A viúva da vítima busca justiça, enquanto enfrenta o arquivamento do caso por falta de provas.

Com mais de 26 mil mortes no trânsito no Brasil no ano passado, a média de 71 mortes diárias reflete a urgência de respostas rápidas. No entanto, o tempo médio para julgamento de crimes de trânsito é de 879 dias, contrastando com a Europa, onde decisões são tomadas em cerca de quatro meses.

A falta de varas especializadas em crimes de trânsito é apontada como um dos motivos para a demora.