Marinha segue com buscas por desaparecidos após naufrágio de lancha em Itanhaém (SP)
Dois corpos foram localizados e um deles identificado
A Marinha do Brasil continua as buscas por desaparecidos após o naufrágio de uma lancha a 25 km da costa de Itanhaém (SP). Mais de 100 horas de buscas foram realizadas com apoio de navios, aeronaves e 82 militares cobrindo uma área de 3.900 m². A embarcação foi encontrada e entregue à Capitania dos Portos. Dois corpos foram localizados, um identificado e outro aguardando reconhecimento.