Moradora de Guarujá (SP) é presa em aeroporto por suspeita de tráfico internacional de drogas
Ela vinha de Paris com quase 10 quilos de entorpecentes na mala
Após investigação, a polícia prendeu uma mulher no aeroporto de Guarulhos por tráfico internacional de drogas. Ela vinha de Paris com quase 10 quilos de entorpecentes na mala. A operação, resultado de uma investigação prolongada, revelou um esquema sofisticado de tráfico, com rotas novas para a polícia. A suspeita é de que cartéis estejam usando mulheres como ‘mulas’ para transporte de drogas.