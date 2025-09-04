Moradora de Guarujá (SP) é presa em aeroporto por suspeita de tráfico internacional de drogas Ela vinha de Paris com quase 10 quilos de entorpecentes na mala SP Record|Do R7 04/09/2025 - 19h30 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h30 ) twitter

Após investigação, a polícia prendeu uma mulher no aeroporto de Guarulhos por tráfico internacional de drogas. Ela vinha de Paris com quase 10 quilos de entorpecentes na mala. A operação, resultado de uma investigação prolongada, revelou um esquema sofisticado de tráfico, com rotas novas para a polícia. A suspeita é de que cartéis estejam usando mulheres como ‘mulas’ para transporte de drogas.