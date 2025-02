Moradora de Praia Grande (SP) vive drama para renovar benefício do INSS

Moradora de Praia Grande (SP) vive drama para renovar benefício do INSS Ela tentou por quatro vezes, mas sem sucesso SP Record|Do R7 28/01/2025 - 15h55 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h55 ) twitter

Há 3 anos, Carolina sofreu um acidente de trânsito que resultou na perda de parte do crânio. Por conviver com as sequelas e não poder trabalhar por causa disso, ela recebia o benefício do INSS.

No entanto, o benefício foi retirado em outubro do ano passado. A segurada tenta passar pelas perícias, mas elas sempre são reagendadas. Já foram quatro tentativas.

Em resposta, o INSS informou que a perícia de Carolina está prevista para o dia 03/02.