Moradora é expulsa de casa por traficantes e suspeitos são presos com ajuda de drone A ação apreendeu uma grande quantidade de drogas SP Record|Do R7 04/09/2025 - 19h33 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h33 )

Em Taubaté (SP), uma operação policial com drones resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas. Os criminosos haviam expulsado uma moradora de sua casa no bairro Esplanada Santa Terezinha, usando o local como ponto de venda de entorpecentes. A ação apreendeu uma grande quantidade de drogas, incluindo cinco tijolos de maconha. A operação destacou a colaboração entre o Batalhão de Caçadores e operadores de drones.