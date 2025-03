Moradores de Santos (SP) sofrem com invasão de abelhas em suas casas Insetos causam medo e atrapalham rotina da comunidade SP Record|Do R7 17/03/2025 - 13h21 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h21 ) twitter

Os moradores de Santos (SP) estão lidando com invasões constantes de abelhas em suas residências, especialmente em um hotel abandonado na região. A situação persiste há mais de um ano, causando medo e impedindo atividades diárias.

As abelhas, uma espécie exótica com ferrão, representam um risco à saúde. A Prefeitura de Santos afirma que a responsabilidade é do Corpo de Bombeiros, enquanto um biólogo explica a presença das abelhas em áreas urbanas.

A comunidade busca uma solução para viver sem medo de ataques.