Moradores do bairro do Macuco discutem desapropriação de imóveis para túnel Santos-Guarujá Os moradores exigem indenizações justas e claras SP Record|Do R7 04/07/2025 - 20h22 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h22 )

Famílias do bairro Macuco, em Santos (SP), participaram de uma reunião com a ARTESP para discutir a desapropriação de imóveis para o túnel Santos-Guarujá. Os moradores exigem indenizações justas e claras. A diretora da ARTESP, Raquel França Carneiro, afirmou que há R$ 550 milhões reservados para compensações. O projeto do túnel, com custo de R$ 6 bilhões, visa melhorar o trânsito e criar 9 mil empregos.