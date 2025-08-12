Morte de Gabrielly: sargento do exército mata esposa e filha após discussão por ciúmes Vizinhos ouviram disparos na madrugada SP Record|Do R7 12/08/2025 - 20h44 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabrielly, de 20 anos, e sua filha Jade foram mortas pelo marido e pai, Pedro Henrique, sargento do exército. O crime ocorreu após uma discussão por ciúmes. Vizinhos ouviram disparos na madrugada. Pedro, conhecido por seu comportamento violento, cometeu suicídio após o ato. Gabrielly já havia registrado queixas de violência doméstica. A investigação busca esclarecer se a arma usada era do exército.