Morte de Gabrielly: sargento do exército mata esposa e filha após discussão por ciúmes

Vizinhos ouviram disparos na madrugada

SP Record|Do R7

Gabrielly, de 20 anos, e sua filha Jade foram mortas pelo marido e pai, Pedro Henrique, sargento do exército. O crime ocorreu após uma discussão por ciúmes. Vizinhos ouviram disparos na madrugada. Pedro, conhecido por seu comportamento violento, cometeu suicídio após o ato. Gabrielly já havia registrado queixas de violência doméstica. A investigação busca esclarecer se a arma usada era do exército.

