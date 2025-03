Mortes no trânsito aumentam 34% na região do Litoral e Vale no primeiro bimestre de 2025 São José dos Campos (SP) lidera o ranking com 12 mortes registradas SP Record|Do R7 28/03/2025 - 13h57 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O número de mortes no trânsito na região aumentou 34% no início do ano, com São José dos Campos (SP) liderando o ranking com 12 mortes registradas. Especialistas apontam a imprudência, como excesso de velocidade e uso de celular, como principais causas.

A sensação de impunidade agrava o cenário, destacando a necessidade de ações educativas e fiscalização rigorosa. Dados do Infosiga revelam que 50,7% dos acidentes ocorreram em vias municipais, com motociclistas e ciclistas entre as principais vítimas. A Via Dutra é um ponto crítico, com colisões frequentes devido à falta de atenção e manutenção dos veículos.

O poder público enfrenta o desafio de reforçar a credibilidade das leis de trânsito e responsabilizar infratores.