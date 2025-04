Motociclista cai em ribanceira na Rio-Santos e sofre queda de quase 10 metros O acidente ocorreu na altura do quilômetro 65, onde o motociclista caiu em uma ribanceira de 5 metros e, em seguida, despencou de um paredão de 4 metros SP Record|Do R7 30/04/2025 - 19h39 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista de 26 anos perdeu o controle de sua moto na Rodovia Rio Santos, resultando em uma queda dramática de quase 10 metros. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 65, onde o motociclista caiu em uma ribanceira de 5 metros e, em seguida, despencou de um paredão de 4 metros.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU realizaram uma operação cuidadosa e rápida, utilizando a técnica de escada em trilho, em um local de difícil acesso e sem iluminação. A vítima foi encontrada com sinais vitais estáveis e encaminhada ao pronto socorro.