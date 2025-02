Motorista de aplicativo é abordado por dois criminosos dentro do próprio carro

Motorista de aplicativo é abordado por dois criminosos dentro do próprio carro Um deles está preso e polícia está à procura do segundo suspeito SP Record|Do R7 22/01/2025 - 15h48 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h48 ) twitter

Durante uma corrida, o motorista foi ameaçado por dois suspeitos armados com faca e revólver e foi retirado do carro por eles. Em seguida, a vítima foi até a delegacia e, tanto o veículo quanto um dos suspeitos, foram localizados por meio do GPS.

Os agentes conseguiram obter a imagem do rosto do outro criminoso através das câmeras do carro e estão em busca dele.