Motorista de app é flagrado vendo filme pornográfico por passageira durante corrida A jovem desceu do carro antes do destino final e, junto com a mãe, denunciou o caso à plataforma, que bloqueou o motorista SP Record|Do R7 18/08/2025 - 19h53 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma adolescente de 16 anos ficou traumatizada após flagrar um motorista de aplicativo assistindo vídeos de sexo durante uma corrida em Santos (SP). O incidente ocorreu quando o motorista, ao parar no semáforo, abriu um aplicativo de mensagens e começou a assistir ao conteúdo impróprio. A jovem desceu do carro antes do destino final e, junto com a mãe, denunciou o caso à plataforma, que bloqueou o motorista. A empresa expressou repúdio e ofereceu apoio à vítima.