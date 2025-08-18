Motorista de app é flagrado vendo filme pornográfico por passageira durante corrida
A jovem desceu do carro antes do destino final e, junto com a mãe, denunciou o caso à plataforma, que bloqueou o motorista
Uma adolescente de 16 anos ficou traumatizada após flagrar um motorista de aplicativo assistindo vídeos de sexo durante uma corrida em Santos (SP). O incidente ocorreu quando o motorista, ao parar no semáforo, abriu um aplicativo de mensagens e começou a assistir ao conteúdo impróprio. A jovem desceu do carro antes do destino final e, junto com a mãe, denunciou o caso à plataforma, que bloqueou o motorista. A empresa expressou repúdio e ofereceu apoio à vítima.