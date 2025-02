Motorista que atropelou motoboy em Praia Grande (SP) ainda não foi identificado

Motorista que atropelou motoboy em Praia Grande (SP) ainda não foi identificado A vítima faleceu no dia 11 de janeiro, após ter ficado 20 dias internado SP Record|Do R7 24/01/2025 - 14h54 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h54 ) twitter

No dia 22 de dezembro de 2024, Yuri estava andando de moto com a irmã mais nova quando caíram, após serem atingidos em cheio por um carro. O condutor desceu do carro, olhou o que aconteceu, mas depois voltou e saiu do local sem prestar socorro. A vítima ficou internada até falecer no dia 11 de janeiro de 2025.

Foi aberta uma investigação, mas que não avançou.