Mulher é assaltada e derrubada de moto por criminosos em Santos (SP) Câmeras de monitoramento registraram toda ação SP Record|Do R7 09/05/2025 - 19h49 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h49 )

Imagens de monitoramento em Santos (SP) mostram o momento em que dois criminosos em uma moto alcançam uma vítima, colidindo com o veículo e fazendo com que a mulher caia no chão. Após o ato violento, os criminosos fogem levando as duas motos.