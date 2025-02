Mulher fica gravemente ferida após explosão no apartamento, em Lorena (SP) Vazamento de gás por conta de defeito na mangueira causou incêndio SP Record|Do R7 24/02/2025 - 14h33 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h33 ) twitter

Em Lorena (SP), uma mulher ficou gravemente ferida após uma explosão causada por um vazamento de gás em um prédio na madrugada da última sexta-feira (21). Com queimaduras de terceiro grau, a vítima foi transferida para um hospital em São José dos Campos.

De acordo com a Defesa Civil do município, houve o vazamento do gás GLP devido a um defeito na mangueira do botijão. Também foi constatado que existem danos substanciais nos apartamentos próximos ao da explosão, o que provocou a recomendação da interdição total do local.