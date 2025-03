Mulher mantida em cárcere privado era agredida e torturada pelo companheiro Vítima conseguiu escapar graças a ajuda do filho de cinco anos SP Record|Do R7 20/03/2025 - 10h48 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h48 ) twitter

Em Guarujá (SP), uma mulher de 41 anos foi mantida em cárcere privado pelo marido durante 15 dias, sofrendo agressões e torturas severas. Com a ajuda de seu filho de cinco anos, ela conseguiu escapar e buscar ajuda.

A vítima foi levada ao hospital, onde permanece internada com graves ferimentos na cabeça, no maxilar e no braço direito. O caso chamou a atenção de ativistas e autoridades, resultando em medidas protetivas e na busca pelo agressor, Robson Perez Reis, por feminicídio tentado no âmbito de violência doméstica. A Patrulha Maria da Penha e a Delegacia da Mulher estão envolvidas na investigação.