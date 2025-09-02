Logo R7.com
Mulher morre em acidente de moto no Guarujá (SP) e família pede por justiça

Ela voltava do trabalho em transporte por aplicativo quando foi atingida por outra motocicleta

SP Record|Do R7

Patrícia Ferreira, de 29 anos, morreu em um acidente de moto em Guarujá (SP). Ela voltava do trabalho em transporte por aplicativo quando foi atingida por outra motocicleta. A família busca justiça enquanto a polícia investiga o caso como homicídio culposo. O acidente destaca a imprudência no trânsito e a dor de uma mãe que perdeu sua filha mais velha, uma jovem cheia de vida e sonhos.

