Mulher morre em acidente de moto no Guarujá (SP) e família pede por justiça
Ela voltava do trabalho em transporte por aplicativo quando foi atingida por outra motocicleta
Patrícia Ferreira, de 29 anos, morreu em um acidente de moto em Guarujá (SP). Ela voltava do trabalho em transporte por aplicativo quando foi atingida por outra motocicleta. A família busca justiça enquanto a polícia investiga o caso como homicídio culposo. O acidente destaca a imprudência no trânsito e a dor de uma mãe que perdeu sua filha mais velha, uma jovem cheia de vida e sonhos.