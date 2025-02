Neymar é apresentado à torcida na Vila Belmiro O craque chegou no último dia 31 e recebeu homenagem no estádio SP Record|Do R7 03/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O dia mais esperado pela torcida e pela equipe do Peixe chegou. Neymar retornou ao Brasil no último sábado (31) e foi apresentado no mesmo dia na Vila Belmiro.

O evento foi marcado por um impressionante jogo de luzes, além de contar com os shows de MC Binn, Mano Brown, Projota e Supla.