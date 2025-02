No estado de São Paulo, chuva provoca transtornos na Baixada Santista e Vale do Paraíba

No estado de São Paulo, chuva provoca transtornos na Baixada Santista e Vale do Paraíba Ruas alagadas e deslizamentos foram as ocorrências mais comuns ontem (29)

SP Record|Do R7 30/01/2025 - 17h55 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share