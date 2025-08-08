Nova Vila Belmiro: Santos FC e prefeitura assinam liberação da obra
O projeto, que requer R$ 700 milhões, será financiado pela venda de cadeiras e camarotes
A prefeitura de Santos aprovou a construção da nova arena do Santos Futebol Clube na Vila Belmiro. O projeto, que requer R$ 700 milhões, será financiado pela venda de cadeiras e camarotes. A nova arena, com capacidade para 30 mil torcedores, representa um marco histórico para o clube e a cidade, unindo tecnologia e infraestrutura moderna. A parceria com a construtora WTorre é fundamental para o sucesso do empreendimento.