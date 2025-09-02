Onça-pintada é flagrada em unidade de conservação no Contínuo de Paranapiacaba Classificada como criticamente em perigo em São Paulo, a presença do animal reforça a importância das áreas protegidas SP Record|Do R7 02/09/2025 - 20h47 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h47 ) twitter

Uma onça pintada macho, conhecida como Escuro e com cerca de 15 anos, foi flagrada em uma unidade de conservação no Contínuo de Paranapiacaba. Classificada como criticamente em perigo em São Paulo, a presença do animal reforça a importância das áreas protegidas para a sobrevivência da espécie. Os dados coletados de forma não invasiva apoiam políticas de conservação da biodiversidade paulista.