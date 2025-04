Ônibus fica completamente destruído depois de pegar fogo em Guaratinguetá (SP) Felizmente, o incêndio foi controlado e não houve feridos SP Record|Do R7 30/04/2025 - 19h36 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h36 ) twitter

Um veículo ficou completamente destruído por um incêndio na Estrada das Pedrinhas, em Guaratinguetá (SP), no sentido bairro do Gomeral. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o veículo tomado pelas chamas. Felizmente, o incêndio foi controlado e não houve feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas.