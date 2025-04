Operação Impacto Integrada é realizada pela Polícia Militar em São José dos Campos (SP) O objetivo da ação é distribuir missões e combater a criminalidade SP Record|Do R7 23/04/2025 - 20h02 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h02 ) twitter

A Operação Impacto em São José dos Campos (SP) mobilizou diversas forças de segurança, incluindo a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual Ambiental, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, e outros órgãos. A apresentação do efetivo ocorreu no parque da cidade, com o objetivo de distribuir missões e aumentar a percepção de segurança.

A ação visa combater a criminalidade e problemas como a perturbação do sossego, através de fiscalização rigorosa e articulação entre a prefeitura e as forças policiais. A operação é estratégica, baseada em indicadores criminais, e busca resultados positivos para a população local.