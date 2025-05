Operação ‘Ocupação Pitangueiras’ terá patrulhamento com viaturas, motos e drones Guarujá (SP) vai ampliar o monitoramento e o uso de câmeras e inteligência SP Record|Do R7 30/05/2025 - 20h08 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h08 ) twitter

A cidade de Guarujá (SP) iniciou uma operação de segurança pública focada em patrulhamento no centro com viaturas, motos e drones. O prefeito destacou a redução de crimes e a importância da sensação de segurança para moradores e turistas. A operação, que vai até domingo (1), inclui a ampliação do monitoramento e o uso de câmeras e inteligência da Guarda Municipal para coibir furtos e melhorar a mobilidade.