Outono deve trazer chuvas e temperaturas acima da média Estação inicia nesta quinta-feira, 20 SP Record|Do R7 20/03/2025 - 11h57

O outono começa nesta quinta-feira (20), marcando a transição entre o verão e o inverno, com previsão de chuvas frequentes e temperaturas acima da média.

Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil de Santos, destaca que a estação trará dias mais frios ao final, enquanto o início ainda terá dias quentes. As chuvas serão bem distribuídas e as ressacas podem ocorrer com maior frequência.

Sistemas de frentes frias avançarão, mas não necessariamente afetarão as temperaturas. Recomendações para áreas de risco incluem atenção a sinais de deslizamento e alagamentos, além da possibilidade de quedas de raios.