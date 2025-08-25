Pai e filho morrem em acidente de trânsito no Guarujá (SP)
O acidente ocorreu quando uma pessoa em situação de rua atravessou a via abruptamente
Um homem de 47 anos e seu filho de 20 anos faleceram em um acidente de trânsito no Guarujá (SP), na Avenida dos Caiçaras, Jardim Las Palmas. O acidente ocorreu quando uma pessoa em situação de rua atravessou a via abruptamente, sendo atropelada pela motocicleta conduzida pelo pai, com o filho na garupa. Apesar do acionamento do SAMU, ambos não resistiram. O pedestre foi levado para a UPA da rodoviária.