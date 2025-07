Parceria reforça combate às queimadas no Vale do Paraíba A Defesa Civil alerta para o alto risco de incêndios devido à baixa umidade e falta de chuvas SP Record|Do R7 22/07/2025 - 20h34 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros firmou parceria com cidades do Vale Histórico para combater queimadas durante a estiagem. A Defesa Civil alerta para o alto risco de incêndios devido à baixa umidade e a falta de chuvas. A população é orientada a evitar fogueiras e a limpeza de terrenos com fogo, práticas que são crimes ambientais. A prevenção é essencial para proteger o meio ambiente e a saúde pública.