PAT de São José dos Campos (SP) começa semana com quase 600 vagas de emprego abertas Oportunidades também podem ser acessadas online SP Record|Do R7 19/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h27 )

Em São José dos Campos (SP), a busca por emprego começa a semana com quase 600 vagas abertas no PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. José Sandro, desempregado há seis meses, frequenta o balcão de empregos em busca de novas oportunidades, que também podem ser acessadas online.

Com um aumento de quase 30% nas ofertas de vagas em janeiro, em comparação com o ano anterior, as oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade, com destaque para a área de serviços. Os candidatos devem levar documentos originais e currículo atualizado ao posto.

As empresas interessadas em divulgar vagas podem contatar o PAT para mais informações.