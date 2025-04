Pátio de caminhões na Ilha Tatu em Cubatão (SP) preocupa moradores e promotoria População expressa preocupações acerca do impacto ambiental e social SP Record|Do R7 08/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h40 ) twitter

Moradores e autoridades de Cubatão (SP) reagem à proposta de instalação de um pátio regulador de caminhões na Ilha do Tatu. A promotoria e a prefeitura se opõem ao projeto, que ainda aguarda licenciamento ambiental. A população expressa preocupações sobre o impacto ambiental e social, destacando a destruição de áreas verdes e o aumento do tráfego pesado. Alternativas foram sugeridas, mas a comunidade questiona a falta de diálogo e benefícios para a cidade. A Autoridade Portuária de Santos avança com o contrato, enquanto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb aguarda consulta prévia para definir o licenciamento.