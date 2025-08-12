Logo R7.com
Pesquisa no Guarujá (SP) avalia impactos da poluição em gestantes

A pesquisa, em parceria com a prefeitura, monitora grávidas em unidades de saúde

SP Record|Do R7

Uma universidade de Guarujá (SP) realiza um estudo sobre os efeitos da poluição do ar em gestantes, idosos e crianças. A pesquisa, em parceria com a prefeitura, monitora grávidas em unidades de saúde, analisando dados como pressão arterial e hábitos de vida. Resultados esperados para o próximo ano visam subsidiar políticas públicas para mitigar impactos ambientais.

