Pesquisa no Guarujá (SP) avalia impactos da poluição em gestantes A pesquisa, em parceria com a prefeitura, monitora grávidas em unidades de saúde SP Record|Do R7 11/08/2025 - 21h03 (Atualizado em 11/08/2025 - 21h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma universidade de Guarujá (SP) realiza um estudo sobre os efeitos da poluição do ar em gestantes, idosos e crianças. A pesquisa, em parceria com a prefeitura, monitora grávidas em unidades de saúde, analisando dados como pressão arterial e hábitos de vida. Resultados esperados para o próximo ano visam subsidiar políticas públicas para mitigar impactos ambientais.