Pesquisa no Guarujá (SP) avalia impactos da poluição em gestantes
A pesquisa, em parceria com a prefeitura, monitora grávidas em unidades de saúde
Uma universidade de Guarujá (SP) realiza um estudo sobre os efeitos da poluição do ar em gestantes, idosos e crianças. A pesquisa, em parceria com a prefeitura, monitora grávidas em unidades de saúde, analisando dados como pressão arterial e hábitos de vida. Resultados esperados para o próximo ano visam subsidiar políticas públicas para mitigar impactos ambientais.