Pessoas arriscam a vida entre vagões de trem em movimento nas ferrovias da Baixada Santista Em 2024, uma pessoa morreu ao pular uma mureta e ser atingida por um trem SP Record|Do R7 09/04/2025 - 20h18 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h18 )

O aumento de jovens e crianças se arriscando em trens em movimento nas ferrovias da Baixada Santista é alarmante. Câmeras capturaram imagens impressionantes de pessoas correndo e penduradas em vagões, uma prática que pode ser fatal. Em 2024, uma pessoa morreu ao pular uma mureta e ser atingida por um trem.

A concessionária responsável pelas ferrovias, que cobre mais de 1.600 km no sudeste do Brasil, observa um aumento significativo dessas atividades perigosas. Campanhas de conscientização são realizadas para alertar sobre os riscos e a importância de respeitar as normas de segurança ferroviária.