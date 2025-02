PF queima aproximadamente 1 tonelada de drogas apreendidas no Porto de Santos (SP) A incineração foi nesta quarta-feira (05) e contou com forte esquema de segurança SP Record|Do R7 07/02/2025 - 15h34 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h34 ) twitter

No último dia 5, a Polícia Federal realizou a queima de aproximadamente uma tonelada de drogas apreendidas nos últimos meses no Porto de Santos. Diversas equipes foram mobilizadas para escoltar e garantir a integridade do material até o local da destruição.

O procedimento foi realizado com o apoio de uma indústria do setor petroquímico, que disponibilizou um forno industrial de alta temperatura para a eliminação segura das drogas, reduzindo impactos ambientais.