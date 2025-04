Pintor acusado de matar mulher em hotel em Santos (SP) é condenado a 18 anos de prisão O crime ocorreu em maio de 2024, quando Raquel foi encontrada morta após entrar no quarto com Leandro SP Record|Do R7 23/04/2025 - 19h36 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h36 ) twitter

O pintor Leandro Rosa Vieira foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato de Raquel da Costa Santos em um hotel no centro de Santos (SP). O crime ocorreu em maio de 2024, quando Raquel foi encontrada morta após entrar no quarto com Leandro, que confessou ter deixado o local após o crime.

O circuito de segurança capturou a chegada de Raquel acompanhada por Leandro. Ele foi preso em junho e admitiu ter agredido e enforcado a vítima devido a uma disputa sobre o valor de um serviço. O repórter Sérgio Santana traz os detalhes do julgamento e da condenação.