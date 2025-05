PM que atirou na esposa em clínica de Santos (SP) diz em reconstituição que não lembra do ocorrido A investigação aponta premeditação e crueldade SP Record|Do R7 22/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h34 ) twitter

A reconstituição do crime que resultou na morte de Amanda Fernandes em uma clínica de Santos (SP) revelou detalhes chocantes. O sargento Samir Carvalho, acusado do feminicídio, participou da simulação sem algemas, gerando revolta. Testemunhas e policiais relataram os eventos, destacando falhas na ação policial. A investigação aponta premeditação e crueldade, com a promotoria preparando denúncia por feminicídio e tentativa de homicídio.