Pneu explode durante pouso e aeronave sai da pista em Ubatuba (SP)

Três pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto, mas ninguém se feriu

SP Record|Do R7

Um susto no aeroporto de Ubatuba (SP) ocorreu quando o pneu de um avião estourou durante o pouso, fazendo a aeronave sair da pista. Três pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto, mas ninguém se feriu. O incidente não causou danos graves e a pista foi liberada rapidamente. O terminal já havia registrado um acidente fatal em janeiro, quando um avião ultrapassou a pista e explodiu.

