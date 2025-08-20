Pneu explode durante pouso e aeronave sai da pista em Ubatuba (SP) Três pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto, mas ninguém se feriu SP Record|Do R7 20/08/2025 - 19h42 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h42 ) twitter

Um susto no aeroporto de Ubatuba (SP) ocorreu quando o pneu de um avião estourou durante o pouso, fazendo a aeronave sair da pista. Três pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto, mas ninguém se feriu. O incidente não causou danos graves e a pista foi liberada rapidamente. O terminal já havia registrado um acidente fatal em janeiro, quando um avião ultrapassou a pista e explodiu.