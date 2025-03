Polícia apreende materiais de mergulho usados para inserir drogas em navios Apreensão ocorreu durante a Operação ‘Emergentes’ e seis pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas SP Record|Do R7 12/03/2025 - 12h18 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h18 ) twitter

Uma operação da Polícia Federal resultou na prisão de seis pessoas envolvidas com tráfico internacional de drogas, em Guarujá (SP).

Durante a ação, chamada de Operação ‘Emergentes’, foram apreendidos armas, joias, dinheiro e materiais de mergulho, utilizados para inserir drogas em navios no Porto de Santos (SP) com destino à Europa.

A ação ocorreu simultaneamente em várias cidades do Brasil e no exterior, incluindo Portugal. Além de tráfico, estão sendo investigados crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, com mandados cumpridos em diversas regiões do país.